Voici le chapeau que tout le monde porte cet automne

Cet automne, on garde notre tête à l’abri du froid de la façon la plus chic qui soit en adoptant LE couvre-chef que toutes les influenceuses et stars de la mode s’arrachent : le béret!

Plus chic que la tuque et beaucoup plus chaud qu’un bandeau, le béret se pose sur notre tête pour conférer à notre look la parfaite touche automnale!

Beige, gris, blanc ou coloré, le béret se porte autant avec un veston en jeans ou en cuir, tout comme un manteau de lainage.

Voici quelques inspirations de vedettes influenceuses pour adopter ce look cet automne :

Emy-Jade

Cindy Cournoyer

Marina Bastarache

Dua Lipa

Beyoncé

Juliette Gosselin

Karlie Kloss