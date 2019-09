Pier-Luc Funk est en couple et nous présente sa blonde comédienne!

Pier-Luc Funk a profité du tapis rouge du gala des prix Gémeaux pour présenter celle qui fait battre son cœur depuis quelque temps déjà : la comédienne Virginie Ranger-Beauregard.

Ce dernier s’est toujours fait discret sur sa vie privée, mais c’est désormais chose du passé! Il a partagé une photo de sa copine Virginie et lui dans leurs plus beaux atours, juste avant d’assister au gala qui célèbre la télévision québécoise. C'est dans ses «stories» Instagram que le comédien a partagé cette première photo de couple.

«La douce», a-t-il simplement indiqué en guise d'introduction.

De son côté aussi, Virginie Ranger-Beauregard ne s’est jamais affichée publiquement avec Pier-Luc sur ses réseaux sociaux avant les Gémeaux 2019, sauf pour cette photo qui nous montre discrètement le couple.

Elle a toutefois partagé quelques images de Pier-Luc et elle sur le tapis rouge. On adore leurs looks!

On a pu voir Virginie Ranger-Beauregard dans plusieurs émissions québécoises populaires, dont District 31.

On souhaite beaucoup de bonheur au couple!