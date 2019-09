Kendall Jenner est maintenant blonde et le résultat est étrange

Kendall Jenner est blonde. Oui, vous avez bien lu, la mannequin aux cheveux normalement très foncés a tout récemment défilé avec une nouvelle tête.

C'est bien connu, Kendall Jenner est brunette. Elle a toujours été brunette, sauf les quelques fois où elle a porté des perruques, comme à l'Halloween, par exemple.

Cette période est maintenant révolue puisqu'au défilé de la marque Burberry, Kendall a dévoilé au grand jour sa nouvelle couleur de cheveux.

La mannequin est donc maintenant blonde et on doit dire que la photo au défilé ne rend pas justice à sa coloration! Dans une «story» Instagram publiée par Kendall, on peut voir le look de plus près.

Kendall suit peut-être la tendance lancée par sa comparse, Bella Hadid qui, elle aussi, a opté pour des cheveux plus pâles que jamais récemment.

Dans tous les cas, le blond lui va à ravir!