Les 12 plus beaux looks sur le tapis rouge des Gémeaux 2019

Les vedettes de la télé québécoise se sont réunies ce dimanche 15 septembre 2019 pour célébrer les meilleures émissions de l'année et leurs artisans.

Pour l'occasion, les acteurs, animateurs et stars de télé-réalité ont défilé sur le tapis rouge dans leurs plus beaux looks!

Voici donc nos 12 looks préfs de la soirée du Gala des prix Gémeaux 2019:

Ludivine Reding

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Marie-Mai

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Valérie Roberts

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Catherine St-Laurent

Julianne Côté

Mirianne Fortier

Sarah-Maude Beauchesne

Karine Vanasse

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Mylène St-Sauveur

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Juliette Gosselin



Antoine Pilon et Catherine Brunet