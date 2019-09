Cette collection d’Halloween de Wet n Wild est parfaite pour la sorcière en toi

Le maquillage est fait pour s’amuser et encore plus quand vient le temps de l’Halloween! C’est d’ailleurs l’occasion pour eux de lancer des collections plus originales les unes que les autres.

C’est le cas de Wet n Wild, qui lance sa collection Fantasy Makers dédiée à la fête de l’épouvante et on doit admettre que cette année, la marque de maquillage abordable s’est surpassée. Illuminateur noir, rouge à lèvres vert néon, «kit» pour reproduire des maquillages d’Halloween... il y en a vraiment pour tous les goûts!

Wet N Wild

Rouge à lèvres vert Buga Buga, 2,49$, en ligne

Wet N Wild

Rouge à lèvres liquide metallique Pumpkin Guts, 5,49$, en ligne

Wet N Wild

Illuminateur noir Not Your Basic Witch, 6$, en ligne

Wet N Wild

Ensemble de maquillage Fierce Lioness, 15$, en ligne

Coup de cœur pour les gloss aux couleurs qui rappellent l’Halloween et les palettes de maquillage coloré à thématique

Wet N Wild

Gloss noir Dead Ringer, 5,49$, en ligne

Wet N Wild

Éponge mauve de sorcière, 4$, en ligne

Oh, et les éponges à maquillage dans les teintes d’orange, mauve et noires sont juste parfaite.

Vous pouvez magasiner toute la collection par ici .