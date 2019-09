«Fais-moi peur!» revient bientôt sur nos écrans, mais ce ne sera pas du tout pareil

L’émission Are You Afraid of the Dark, ou Fais-moi peur! en français, diffusée entre 1990 et 2000, sera de retour très bientôt sur nos écrans.

La série d’épouvante suivait un groupe d’amis qui se racontaient des histoires terrifiantes autour d’un feu de camp.

À l’époque de Chair de Poule, Frissons et Crypte Show, Fais-moi peur! était une série d’horreur parmi plusieurs autres, mais elle a tout de même marqué toute une génération.

Assez pour que la chaîne Nickelodeon choisisse de produire une mini série qui s’en inspire.

Voici tout ce qu’on sait sur le nouveau Are You Afraid of the Dark

Le nombre d’épisodes

C'est une série limitée qui comptera 3 épisodes d'une heure.

La date de sortie

Le premire épisode va sortir le 11 octobre à 7h, le deuxième le 18 octobre, puis le dernier sera disponible le 25 octobre.

L’histoire

La série originale suivait un groupe qui s’appelait la «Midnight Society» (La société de minuit) et leur habitude de se retrouver pour se raconter des histoires de peur.

La nouvelle version va avoir un nouveau groupe d’amis, mais ne va suivre le même format! Les membres du Midnight Society ne vont pas raconter les contes d’horreur, ils vont plutôt les vivre! Une nouvelle venue dans le groupe va raconter une histoire se déroulant dans une foire hantée, puis les personnages vont se retrouver dans la même foire.

Les acteurs

Le nouveau Midnight Society est composé de 5 membres.

Gavin, joué par Sam Ashe Arnold, semble être le leader du groupe.

Akiko, jouée par Miya Chech, est une adepte de films d'horreur et une réalisatrice en devenir.

Louise, jouée par Tamara Smart, est la fille populaire, mais au passé trouble.

Graham, joué par Jeremy Taylor que vous connaissez peut-être pour son rôle de Ben dans IT, est décrit comme étant le clown du groupe.

Rachel, jouée par Lyliana Wray, est la nouvelle venue et elle est très créative.

La bande-annonce

Les fans de la série originale peuvent s'attendre à voir une foule de clins d'oeil. On a très hâte au 11 octobre pour voir ça!