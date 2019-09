La collection d’Halloween de Lush est enfin arrivée et elle est terrifiante

La compagnie de produits de beauté Lush est connue pour ses bombes de bain qui sortent de l'ordinaire. Chaque année, on attend impatiemment de voir ce qu'ils vont inventer pour l’Halloween.

C’est donc en ce vendredi 13 (super concept) que Lush a dévoilé au grand jour les nouveaux produits qui ont été créés pour célébrer cette fête de l'épouvante.

Sans plus tarder, voici la collection Halloween 2019 de Lush:

Le bal des monstres - 7,95$

Une bombe de bain en forme de cyclope rose et violet qui sent la lime!

Mercure rétrograde - 7,95$

Une bombe de bain réconfortante au gingembre, citron et cannelle qui va chasser les mauvaises vibrations des planètes.

Bouh! - 18,95$

Une gelée de douche au parfum énergisant de gomme balloune. Miam!

Citrouille - 7,95$

Un pain moussant, à ne pas confondre avec une bombe de bain, qui laisse la peau scintillante et une odeur fraîche.

Ensorcellement - 7,95$

Ce pain moussant en forme de chat noir donnera un look mystérieux à votre bain et laissera un parfum délicieux et fruité.

Fantôme nocturne - 7,95$

Cet adorable savon fantôme qui brille dans le noir (!) va hydrater votre peau avec son beurre de cacao luxueux.

Super citrouille - 6,45$

Un pain moussant qui lui aussi brille dans le noir. Il est composé de poudre de citrouille et d'huile de cannelle.

Ver luisant - 6,95$

Un nettoyant qui convient autant aux cheveux que pour le corps. En plus, il peut aussi être utilisé en bain moussant : quoi demander de mieux! Oh et il brille dans le noir et sent la bergamote.

Rose noire - 8,95$

Une bombe de bain romantique aux parfums de rose et de citron.

Crépuscule - 8,95$

Une gelée qui s’utilise exactement comme un savon et qui a des vertus relaxantes, juste à temps pour le dodo.

Cristaux magiques - 17,95$

Un exfoliant corporel qui chasse les mauvaises énergies avec ses parfums de romarin, menthe et sauge.

On adore la collection!