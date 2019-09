Elisabeth Rioux serait peut-être enceinte et partage son rêve le plus cher à ses abonnés

Elisabeth Rioux a lancé toute une bombe sur ses réseaux sociaux ce vendredi : l'influenceuse pense être enceinte!

C’est en partageant une photo d’elle et de son chum, Bryan McCormick qui lui embrasse le ventre, qu’Elisabeth a annoncé à ses abonnés que son souhait le plus cher allait peut-être se réaliser. On le sait, la femme d’affaires veut ardemment porter la vie et certains signes lui font croire que c’est peut-être le cas présentement.

«Durant les trois derniers jours, mon tarot m’a indiqué que j’étais enceinte deux fois et devinez quoi... Je me sens malade et fatiguée, la nourriture m’écœure et c’est habituellement de la bouffe que j’aime... je n’ai jamais été aussi excitée d’être malade, prions», a indiqué Elisabeth sous sa publication.

Elle avait déjà mentionné dans plusieurs «stories» Instagram que Bryan et elle essayaient d’avoir un enfant et son voeu le plus cher pourrait bien s’être réalisé.

«J’ai tellement vu de photos de magnifiques femmes enceintes qui portaient du Bamboo Underwear et je veux tellement être la prochaine. Nous n’avons jamais voulu quelque chose autant que ça. Bry embrasse mon ventre chaque matin. Luna semble aussi vouloir une petite sœur ou un petit frère», explique Elisabeth, dans un message plein d’espoir.

On souhaite tellement au couple que leur souhait se réalise!

Lisez son message en anglais juste en bas :