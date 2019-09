5 films d’horreur sur Netflix à regarder avec ta BFF ce vendredi 13

Si vous ne le saviez pas ce vendredi, c’est vendredi 13!

Ceux qui ne sont pas superstitieux ne seront peut-être pas affectés par cette journée où l’ambiance est souvent mystérieuse et même parfois, inquiétante. En plus, ce vendredi, la lune sera pleine, ce qui rendra l’atmosphère encore plus creepy.

C’est donc la soirée idéale pour te faire une activité cinéma avec ta BFF et de regarder un (ou deux, si vous êtes courageuses) film d’horreur!

Alors, sortez les couvertes, le popcorn et sélectionnez l’un de ces 5 titres primés et disponibles sur Netflix!

Head Count (2019)

Ce film va sortir expressément le 13 septembre, donc si vous avez épuisé presque tous les titres sur Netflix, ce dernier est pour vous! Head Count raconte l’histoire d’un groupe d’ados en escapade à Joshua Tree. Lors d’une soirée autour d'un feu de camp, un certain Evan se joindra à eux et racontera l’histoire d’un rite et chant mystérieux à voix haute. Après cette soirée des événements surréels commenceront à se produire autour d’eux.

Get Out (2017)

Pas surprenant que ce film ait été primé aux Oscars : le long-métrage vous gardera en haleine tout le long! L'histoire d'un jeune photographe noir qui rencontre pour la première fois la famille de sa nouvelle copine. Rapidement, toutefois, la famille rend le jeune homme inconfortable... Avec raison!

Hereditary (2018)

Ce film a fait énormément jaser à sa sortie à cause de son caractère ultra creepy et le fameux son de claquement de langue. On s'arme de notre courage, car les «jump scare» sont nombreux. À la mort de la matriarche de la famille Graham, sa fille et ses petits-enfants vont découvrir des énigmatiques de plus en plus terrifiants sur leurs ancêtres. Leur destin s'annonce beaucoup plus sinistre qu'ils le croyaient.

The Babadook (2014)

Avez-vous peur dans le noir? Ce sentiment risque d'être amplifié si vous écoutez The Babadook, un film qui raconte l'histoire d'une mère récemment devenue veuve qui doit en plus rassurer son fils qui voit un affreux monstre dans la maison... Qui s'avère peut-être réel? Un film ultra creepy et un classique de l'horreur.

Eerie (2018)

Ce film d'origine philippine a fait énormément jaser et pour une raison bien spécifique : les gens n'osaient plus se lever la nuit après l'avoir visionné! Ce film raconte l'histoire d'un fantôme (assez violent, merci) qui hante les toilettes d'une école pour filles. Lisez plus à propos de ce film très épeurant par ici.