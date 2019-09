Shawn Mendes et Camila Cabello répondent aux «haters» qui disent qu’ils ne savent pas s’embrasser

Camila Cabello et Shawn Mendes filent le parfait bonheur et ne cachent pas leur amour au grand jour. Plusieurs paparazzi les ont donc filmés et photographiés en train de s’embrasser. Certains internautes se sont tournés vers Twitter pour commenter sur la façon de faire.

En effet certaines personnes ont critiqué Shawn et Camila, disant que ces derniers avaient l’air de poissons lorsqu’ils s'embrassaient.

Loin de se laisser abattre, Shawmila a décidé de publier une vidéo adressant ces insultes.

«Ça nous a fait beaucoup de peine, a indiqué le couple, un peu pince-sans-rire. C’est pourquoi on a décidé de vous montrer comment frencher»

S’en suit un lichage de face assez particulier qui a fait bien rire les abonnés de Shawn!

Ils ne se prennent pas au sérieux et on adore!