Dua Lipa partage sa première photo de couple avec le frère de Gigi et Bella Hadid

Le couple, formé de Dua Lipa et Anwar Hadid, le frère cadet de Gigi et Bella Hadid, a fait son entrée officielle lors de la semaine de la mode de New York. Et Dua Lipa n’a pas pu s’empêcher de partager un cliché sur ses réseaux sociaux.

Les deux formeraient un couple depuis quelques semaines déjà, mais c’est simplement à la fin août que des images d’eux en train de s’embrasser ont commencé à circuler.

Puis, la paire ne s'est pas cachée et a continué à filer un parfait bonheur, malgré que son amour naissant soit scrupté à la loupe.

C’est donc les yeux plein de coeurs que les deux stars ont posé pour les photographe de la NYFW. Dua en a même profité pour partager une courte vidéo d’elle alors qu’elle donne un bisou sur la joue de Anwar. Cute!

Avant d’être en couple avec Anwar, Dua Lipa sortait avec Isaac Carew, un chef et mannequin connu.

De son côté, Anwar a été vu avec Nicola Peltz, et des rumeurs de couple formé de Kendall Jenner et lui ont longtemps circulées.