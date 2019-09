Demi Lovato a maintenant les cheveux verts et tu dois voir ça

Demi Lovato avait besoin d’un changement capillaire drastique pour l’automne et y est allée avec une couleur très peu discrète!

En effet, la chanteuse de «Sorry not Sorry» a opté pour LA couleur la plue en vue de l’été : le fameux vert néon. C’est sur le bout de ses pointes que Demi Lovato a appliqué la couleur flash, un look à la fois hyper tendance et audacieux!

La jeune femme a donc choisi d’arborer un look similaire à celui de Billie Eilish, qui elle, avait choisi de colorer sa racine plutôt que ses pointes. On adore les deux looks.

Demi Lovato s’est faite discrète depuis les dernières années, mais prépare actuellement son grand retour en musique. Elle a récemment partagé une photo d’elle en bikini montrant sa cellulite, afin de lever le voile sur les retouches photo constantes sur les réseaux sociaux et l’acceptation de soi.