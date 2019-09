5 boutiques en ligne où acheter des costumes d’Halloween originaux

Pas de doute, l’automne est à nos portes, tout comme la fête d’épouvante adorée par certains (et détestée par d’autres) : l’Halloween!

Selon votre gang d’amies, il se peut que vous deviez ABSOLUMENT vous déguiser pour un party. Si vous avez le temps, les friperies restent l'option idéale, car en plus d’être vraiment pas chers, les vêtements sont réutilisés et obtiennent ainsi une seconde vie. Pas de gaspillage.

Toutefois, il se peut que vous ayez une idée spécifique en tête, ou encore que vous n’ayez simplement pas le temps de vous fabriquer un costume maison.

Dans ce cas, on vous conseille de vous tourner vers ces 5 boutiques en ligne qui offrent une sélection de costumes d’Halloween des plus originalaux, souvent sexy et parfois très drôles!

5. Pretty Little Thing

Si vous cherchez surtout des accessoires ou du maquillage intéressant pour embellir votre costume, ce marchand en ligne est la destination de choix! Que vous souhaitiez vous créer un maquillage à la «Euphoria» avec des diamants ou les oreilles parfaites pour votre look de lapin zombie, les choix ne manquent pas.

Courtoisie

Chandail Drippin d'Halloween, 18$, Pretty Little Thing

4. Fashion Nova

Si vous cherchez un costume sexy et inspiré de la culture pop, Fashion Nova est un incontournable. De la fameuse robe de JLO au kit sexy de Lil Kim, c’est l’endroit où trouver des habits iconiques de nos stars prèfs des années 2000!

Courtoisie

Costume Pretty Woman, 70$, Fashion Nova

3. Yandy

Yandy s’est fait connaître par le passé grâce à ses costumes très audacieux, comme ceux de Melania Trump, Kylie et Stormi, etc. Cette année encore, ils récidivent avec leur lignée de costumes audacieux, comme celui-ci de Bob Ross... en version sexy! Ça ne s’invente pas!

Courtoisie

Costume «Happy Tree», 70$, Yandy

Courtoisie

Costume d'avocat, 35$, Yandy

2. Amazon.ca

Si vous cherchez un costume bien précis, vous pourriez bien le trouver sur Amazon. Que ce soit l’uniforme de Scoops Ahoy, dans Stranger Things, ou encore du maquillage pour effets spéciaux, tout y est pour élaborer un costume parfait, ou encore en acheter un tout fait!

Courtoisie

Costume Scoops Ahoy, 59$, Amazon.ca

1. Dolls Kill

Les costumes sur Dolls Kill sont étonnamment pas chers, cutes et originaux! Vous pouvez reproduire le look de Kendall Jenner qui s’était déguisée en FemBot dans Austin Powers ou encore faire comme Kylie Jenner et reproduire le look iconique de Christina Aguilera dans son clip Dirrty!

Courtoisie

Costume de XTina, 66$, Dolls Kill

Courtoisie

Costume FemBot +, 63$, Dolls Kill

On n’oublie pas ceci : l’Halloween est faite pour s’amuser! Que vous préfériez ne pas montrer de peau ou porter un costume sexy, l’important c’est de se sentir bien!

Bon magasinage!