Tout ce que vous devez savoir sur la saison 3 de «Elite»

La série espagnole Elite est comme un mélange sexy entre Pretty Little Liars et Gossip Girl, et après une saison 2 rocambolesque, on avait très hâte de savoir s’il y aurait une saison 3.

Elite suit un groupe d’adolescents qui vont tous à la même école secondaire, mais qui ne viennent pas des mêmes classes sociales.

Ils sont liés par le meurtre de Marina, l’intrigue principale de la saison 1. La seconde saison se penche plutôt sur les conséquences de ce crime, et si les coupables allaient subir les conséquences de leurs actes.

La saison 2 amène aussi son tout nouveau lot d’intrigues. On veut savoir comment et pourquoi Samuel est disparu, ce qui va arriver à Guzman et Nadia suite à la sortie d'une vidéo les montrant dans leur intimité, et encore plus.

Voici donc tout ce qu’on sait sur la saison 3 de Elite:

Est-ce que la saison 3 est confirmée?

Oui! Le directeur de la portion espagnole de Netflix, Diego Avalos, a annoncé le 29 août 2019 qu’une saison 3 était officiellement prévue.

Qui sera de retour?

Tous les personnages de la saison 1 devraient faire partie de la 3. On va donc retrouver Samuel (Itzan Escamilla) et son frère Nano (Jaime Lorente Lopez), Guzmán (Miguel Bernardeau), Lu (Danna Paola), Nadia (Mina El Hammani), Carla (Ester Expósito), Polo (Álvaro Rico), Ander (Arón Piper) et Omar (Omar Ayuso), le meilleur couple du monde.

Le futur de Christian (Miguel Herrán) est incertain puisqu’il disparaît après le premier épisode de la saison après avoir été frappé par une voiture puis envoyé en Suisse pour être guéri.

Les nouveaux personnages de la saison 2, Cayetana (Georgina Amoros), Rebeca (Claudia Salas), et Valerio (Jorge Lopez), devraient aussi être de retour.

À quoi peut-on s’attendre côté histoire?

Bien que rien ne soit confirmé, on peut s’attendre à un format similaire aux deux saisons précédentes. Ce devrait donc être d’une intrigue dévoilée graduellement avec l’aide de «flash forwards», des scènes qui se déroulent dans le futur.

Selon nous, il devrait y avoir des conséquences au meurtre de Marina. Pour le moment, Polo ne peut pas être arrêté puisqu’il n’y a pas assez de preuves, mais le tout pourrait changer.

Quand la saison 3 va-t-elle sortir?

Considérant que la saison 1 est sortie en octobre 2018, puis la seconde en septembre 2019, il serait réaliste de croire que la saison 3 pourrait être disponible dans environ 1 an, donc à l’automne 2020.

On a déjà hâte de retrouver les étudiants de Las Encinas.