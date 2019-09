Presque toutes les influenceuses achètent leurs vêtements à cette boutique en ligne

Si vous êtes tannées de toujours magasiner dans les mêmes boutiques, il peut être intéressant d’en découvrir de nouvelles afin d’avoir des pièces vraiment uniques dans votre garde-robe.

Ces derniers temps, plein d’instragameuses qu’on adore partagent en story des «haul» d’une boutique bien particulière: Princess Polly.

Alanis Désilets, Noémie Lacerte, Audrey-Anne J. tout comme Cindy Cournoyer ont récemment parlé de cette boutique et nous ont présenté leurs pièces coups de cœur.

Cette boutique en ligne est australienne et met de l’avant un style léger et lumineux. Robes, hauts écourtés, jupes, accessoires: on en retrouve pour tous les goûts!

La marque a aussi une section bijoux où l’or et les coquillages priment! Sans aucun doute, Princess Polly est LA boutique où se procurer de jolis morceaux avant de partir en vacances vers une destination ensoleillée.

Comme c’est une marque australienne, il faut faire attention aux frais de douanes qui peuvent rapidement s’accumuler par dizaines de dollars.

Voici quelques-unes de nos pièces coups de cœur offertes en ce moment!

Princess Polly

Haut à fleurs Leola, 36$, Princess Polly

Princess Polly

Veste Clarion, 45$, Princess Polly

Princess Polly

Robe en satin Zarina, 77$, Princess Polly

Princess Polly

Bodysuit Aurica, 63$, Princess Polly