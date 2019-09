Noemie Lacerte et Alex Nichols répondent à des questions croustillantes sur leur couple!

Le couple que forment Noemie Lacerte et Alex Nichols est adorable sur les réseaux sociaux. Les amoureux se connaissent-ils réellement aussi bien qu'on le croit? Ils sont venus tester leur connexion dans notre Couple Challenge.

Noemie et Alex ont répondu à une foule de questions, tentant de découvrir lequel des deux connaît mieux l’autre.

En couple depuis moins d’un an, Noemie et Alex se connaissent mieux que n’importe qui! Attendez de savoir qui a dit «je t’aime» en premier et, surtout, comment, dans cette hilarante vidéo.

