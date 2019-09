Les célébrités défilent en lingerie au lancement de la collection de Rihanna Savage X Fenty

Pour célébrer le lancement de sa nouvelle collection de lingerie Savage X Fenty, Rihanna a invité la crème de la crème des célébrités pour venir défiler sur un tapis rouge des plus sexy.

La collection elle-même n'a pas encore été dévoilée au public, mais les stars qui étaient présentes ont opté pour des looks assez osés.

Plusieurs portaient même de la lingerie sur le tapis rouge!

Voici tous les looks du défilé Savage X Fenty par Rihanna:

Riri elle-même

Saweetie

AFP

Vanessa Hudgens

AFP

Hailee Steinfeld

AFP

Vanessa Vanjie Mateo de Ru Paul's Drag Race

AFP

Nicky et Paris Hilton

AFP

Patrick Schwarzenegger

AFP

Cara Delevigne

AFP

Ashley Benson

AFP

Bella Hadid

AFP

Gigi Hadid

AFP

Dascha Polanco de Orange is the New Black

AFP

Halsey

AFP

Iskra Lawrence

AFP

La mannequin Toni Garrn

AFP

Chanel Iman

AFP

Kacey Musgraves

AFP

Ashley Graham

AFP

Joan Smalls

AFP

Slick Woods

AFP

Khelani

AFP

Normani

AFP

Shanina Shaik