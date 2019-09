Ariana Grande relance cette tendance mode que tout le monde déteste

Ariana Grande a partagé une série de photos la montrant de la tête aux pieds, et le regard de ses abonnés a immédiatement été attiré par ses chaussures...

C’est que la chanteuse de Thank U, Next porte des crocs agrémentés d’une paire de bas blancs. Un choix TRÈS audacieux!

On le sait, les Crocs ont longtemps eu mauvaise presse en raison de leur look assez «massif» et légèrement orthopédique qui peut parfois donner une drôle d'allure aux pieds. Toutefois, plusieurs personnes tentent de remettre au goût du jour cette chaussure mal aimée, notamment en l’agrémentant de bijoux ou encore en la portant avec des bas sport, comme l’a fait Ariana.

Donc, si vous avez toujours votre paire de Crocs des années 2000, c’est le temps de les dépoussiérer, car ces mules confortables sont plus tendance que jamais.

Et si vous êtes TRÈS audacieuse, on vous propose d’arborer la paire de Crocs la plus «extra» jamais créée!