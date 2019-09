Kaitlynn Carter laisse un commentaire «assoiffé» sous une photo de sa blonde, Miley Cyrus

Le couple Cyrus-Carter n’a pas peur de s’afficher au grand jour et de déclarer leur amour à la vue de tous.

On sait que la paire est déjà prête à passer aux choses sérieuses, puisque les deux femmes habitent désormais ensemble. En plus d’être maintenant colocataires, Miley et Kaitlynn s’affichent sans gêne sur les réseaux sociaux et n’hésite pas à laisser des commentaires «assoiffés» sous leurs publications respectives.

Sous une récente photo de Miley, prise lors de la semaine de la mode de New York, Kaitlynn n’a pas pu cacher son désir pour sa copine.

«Mon Dieu», a indiqué Carter, avec un emoji d’un bonhomme qui salive.

Vraisemblablement, les deux femmes vivent une belle idylle! Récemment, un ancien ami du couple, Spencer Pratt, a dévoilé que Miley et Kaitlynn auraient «trompé émotionnellement» leurs maris avant que leurs séparations soient officielles.

Elles n'ont pas fini de faire jaser!