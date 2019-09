Il y aura un 3e film de «Dans une galaxie près de chez vous» et on croit revenir en enfance!

Si vous avez grandi dans les années 90 ou 2000, vous connaissez sans aucun doute la série Dans une galaxie près de chez vous et l'équipage du vaisseau Romano-Fafard.

Photo archive TVA films

Après quatre saisons qui avaient été diffusées entre 1999 et 2001 sur Canal Famille, puis sur Vrak, la série avait été adaptée pour en faire un film en 2004.

Ce film, puis sa suite en 2007, avaient été écrits par les deux mêmes auteurs que la série, soit Claude Legault et Pierre-Yves Bernard.

C'est 12 ans plus tard, le 9 septembre 2019, que les auteurs ont confirmé sur Facebook qu'un troisième film entrait officiellement en production!

Legault et Bernard auraient commencé l'écriture le 5 septembre, alors ils en sont au tout début du processus de création.

On ne connaît pas encore les détails de l'histoire, mais on espère que toute la distribution sera de retour.

On va probablement retrouver Guy Jodoin dans le rôle du capitaine Charles Patenaude, Claude Legault dans celui de Flavien Bouchard, Sylvie Moreau en tant que Valence, Réal Bossé qui interprète le robot Serge, Didier Lucien dans la peau de Bob, Mélanie Maynard en tant que Pétrolia et, bien sûr, Stéphane Crête et son légendaire Brad Spitfire.

On va souhaiter de tout cœur que le film sorte avant 2034 et que la couche d'ozone soit complètement détruite par le push-push en cacane!