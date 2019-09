Elisabeth Rioux donne des nouvelles de sa ligne de maillots recyclés

Après avoir annoncé une ligne de maillots faits de plastique recyclé, Elisabeth Rioux a partagé la première photo du produit, ainsi que des nouvelles concernant ce projet.

Il y a quelques mois, Elisabeth avait annoncé qu’elle désirait faire sa part pour l’environnement en offrant une ligne de maillots Hoaka faits d’un tissu composé à 90% de plastique recyclé.

On sait maintenant que cette ligne va s’appeler Ecohoaka et qu'en plus du tissu, les emballages allaient être compostables, puisque faits à partir de maïs!

Elisabeth y travaille depuis le mois de mars et elle voulait lancer le tout à l'été 2019, mais puisque le tissu a été créé pour Hoaka, le tout prend beaucoup de temps. Son copain Bryan, le designer pour la partie masculine de Hoaka, participe lui aussi à la création de cette ligne.

Dans une série de «stories» Instagram, Elisabeth a parlé du processus de création des nouveaux maillots. Elle a mentionné le fait que ses maillots Hoaka sont faits de néoprène, un tissu très résistant qui ne nécessite pas de coussinets. Toutefois, ceux faits de plastique recyclé vont en avoir.

Capture d'écran Instagram @elisabethrioux

Elle voulait avoir l’opinion de ses abonnés concernant les coussinets à savoir quel type était le mieux. Elle a aussi précisé que les maillots auraient l’option d’être portés avec ou sans les coussinets.

Sans vouloir trop en révéler, Elisabeth a dit qu’elle avait une idée pour avoir les meilleurs coussinets «ever» dans sa future collection.

La nouvelle ligne a maintenant son compte Instagram officiel sur lequel Elisabeth a dévoilé l’un des premiers échantillons.

La biographie de Ecohoaka indique que les maillots seront certifiés comme étant éco-responsables et faits de façon éthique.

La date exacte du lancement n’est pas encore annoncée, mais Elisabeth a avoué viser le mois de novembre 2019.

Vous pouvez aussi vous rendre sur le site internet qui propose de donner son adresse courriel pour être au courant de ce qui s'en vient.

On suivra cette histoire de très près!