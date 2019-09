Les 4 signes astrologiques à qui on ne peut pas confier de secrets

Ce n’est pas votre faute si vous êtes incapable de garder un secret: c’est à cause de votre signe!

Bon, pas tout à fait, mais certains signes ont la fâcheuse tendance à s’ouvrir la trappe quand on leur confie leur secret. Que voulez-vous, ce sont les astres qui décident!

Envie de savoir si la personne à qui vous souhaitez confier un secret est digne de confiance? Commencez par identifier s’il est né sous l’un de ces signes.

4. Bélier

On le sait, le Bélier est hyper impulsif. Il peut donc parfois, par mégarde, s’échapper sur des sujets qu’il n’aurait pas dus. Mais si vous êtes très proches d’un Bélier, il fera tout pour contrôler cette impulsion à s’ouvrir la trappe, pour vous préserver.

3. Sagittaire

Le Sagittaire vit dans le moment présent, a toujours de nouveaux projets et est SUPER volatile. Un secret n’est donc jamais en sécurité avec lui, car il adore partager tout avec tout le monde... incluant des potins croustillant à votre sujet!

2. Verseau

Le Verseau n’est pas la bonne personne à qui confier un secret, car la plupart du temps, il écoute les conversations à moitié. Étant un signe assez égocentrique et axé sur ses performances au travail, il n’hésitera pas non plus à «spill the tea» et à révéler vos secrets si ça peut l’aider dans sa carrière.





1. Gémeaux

Que voulez-vous, le Gémeaux est le signe qui aime le plus les potins! Dès qu’ils en ont un croustillant sous la dent, ils n’hésitent pas à le divulguer à leur cercle d’amis, habituellement très élargi. Disons que les Gémeaux sont très divertissants à côtoyer, mais c’est parfois aux dépens des autres (et de leurs plus sombres secrets!)