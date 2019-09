Voici les 5 plus grandes tendances cheveux de l’automne selon Max Gourgues

L’automne arrive bel et bien à grands pas et plusieurs d’entre nous pensent à s’offrir un changement capillaire pour souligner cette nouvelle saison. Afin de faire un choix éclairé pour notre nouvelle tête, le coloriste Max Gourgues nous a dévoilé quelles étaient les tendances les plus en vue pour la saison automnale.

Le coloriste qui s’occupe des têtes de plein de nos vedettes préférées, comme Lysandre Nadeau et Ludivine Reding, vient d’ailleurs d’ouvrir un immense salon pour que son équipe et lui puissent accueillir encore plus de clients sur lesquels ils effectueront leur magie. Plus de détails par ici!

Voici 5 tendances coloration de l'automne 2019 selon Max Gourgues

Les looks riches et dark

Sans surprise, plusieurs des clientes de Max souhaitent foncer leur crinière à l’approche des saisons froides. Tant pour les brunes que pour les blondes, les tonalités riches priment à l’automne. Toutefois, Max Gourgues précise que les demandes des clientes peuvent varier et qu’il n’est pas rare que certaines d’entre elles optent pour des tons plus clairs.

Les blonds chauds

On dit au revoir à la crinière presque platine et bonjour aux blonds naturels et chauds. On pense aux Blake Lively de ce monde!

«L’époque des blonds silver est officiellement révolue», explique Max.

On opte donc pour un blond plus naturel: brillant, doré et lumineux.

Le contouring

«Les techniques de contouring se sont vraiment spécialisées au cours de l’année. Il s’agit d’une technique où le contour du visage de la cliente est illuminé par des mèches plus claires [technique qui existe pour imiter la coloration des cheveux des enfants l’été, le contour du visage et les pointes plus claires]. Elle peut être utilisée dans plusieurs circonstances; les brunettes, les blondes, les rousses, etc.»

Les couleurs vibrantes comme le lilas, le rosegold et le corail

Celles qui aiment avoir les cheveux de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel vont prioriser le lilas, le rose qui tire sur le doré et le corail, LA couleur Pantone de 2019!

Le roux

Max indique avoir un coup de cœur pour les roux cet automne. «Le roux est une de mes couleurs favorites. Lorsque je fais le changement avec mes clientes, je vois apparaître une nouvelle personne, plus le rendez-vous avance. Ça fait ressortir un côté de leur personnalité tellement amusant et sexy.»