Les 5 tendances manteaux les plus populaires cet automne

Malheureusement, on doit se rendre à l’évidence: la saison des gougounes et des shorts est bel et bien terminée et fait place à celle des manteaux fins et des bottillons!

Chaque année, les tendances en matière de manteau se ressemblent, mais avec de petites twists. Si on peut absolument garder son manteau des années précédentes cette saison, celles qui ont besoin de vent de fraîcheur dans leur garde-robe automnale peuvent se fier à ces 5 tendances les plus populaires auprès des vedettes et influenceuses.

Voici 5 tendances manteau les plus populaires cet automne

La veste de jeans boyfriend

Encore une fois, la veste de jeans est partout! Cette année, les épaules sont tombantes et la coupe du manteau de denim est XXL, pour un effet «j’ai volé la froc à mon chum».



courtoisie

Manteau «oversized» en jeans Missguided, 44$ (en solde), en ligne

Le manteau style chemise en cuir

Si la cuirette est encore à la mode cet automne, elle se décline dans un tout nouveau modèle très loin de la veste de motard! En effet, on porte la veste de cuir dans son format boutonné, avec collet.



courtoisie

Chemise en cuirette noire Zara, 80$, en ligne

La peau de mouton

Un incontournable depuis deux ans, la fausse peau de mouton se retrouve encore une fois sur tous les habits. Les influenceuses et modeuses la portent dans des coupes écourtées ou encore dans son modèle long, pour un look des plus chics.

courtoisie

Veste fila en mouton bleu, 125$, chez Simons

Le manteau à imprimé animalier

Ici, on adopte le look animalier à 100%! Que ce soit un imprimé de serpent, de léopard ou de vache, tout le royaume animal est en vedette!

courtoisie



Manteau effet serpent Mango, 100$, en ligne

Le coupe-vent sportif

Celles qui veulent braver les intempéries pourront le faire dans l’un des nombreux coupe-vent de style sportif qu’offrent les marques de sport comme Fila et Nike. Les plus audacieuses le choisiront dans les couleurs néon et les plus conservatrices, elles, opteront pour le noir et blanc.

courtoisie

Anorak Frank & Oak, 70$ (en solde), en ligne