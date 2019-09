Billie Eilish raconte en détail son premier baiser désastreux (et dévoile l'identité du gars qui l’a embrassé!)

Billie Eilish adore partager des infos personnelles avec ses fans lors de ses concerts et la dernière anecdote qu’elle a racontée concerne son premier baiser à vie.

Celle qui a célébré son 17e anniversaire cette année a dévoilé que son premier baiser ne s’était malheureusement pas vraiment bien passé. En effet, la chanteuse a révélé en concert que sa date et elle sont allés voir un film (le pire de sa vie, selon elle) et après qu’ils se sont dirigés vers un stationnement à étages pour regarder les étoiles. Alors qu’ils regardaient le ciel, la paire s’est mise à s’embrasser. Si le scénario était parfaitement romantique, la date de Billie, elle, l’était moins.

En effet, après le baiser, ce dernier aurait déclaré «wow, c’était vraiment moins magique que je me l’imaginais». Ce commentaire a marqué Billie Eilish jusqu’à ce jour et elle a même dévoilé l’identité de celui avec qui elle a partagé son premier baiser : un certain Henry Whitford.

Ce dernier est d’ailleurs désormais la tête de Turc des internautes et ses publications Instagram sont assaillies de commentaires des fans de Billie Eilish.

Il doit vraiment regretter son commentaire!