«13 Reasons Why» : tout ce qu'on sait sur la saison 4

Est-ce qu’il y aura une saison 4 de 13 Reasons Why? Après la sortie de la 3e saison le 23 août dernier, nous avons une foule de questions. Pour les réponses, continuez à lire!

Attention, si vous n’avez pas fini la saison 3, cet article contient des spoilers plus bas. Pour le moment, lisez en paix.

La saison 1 de 13 Reasons Why se penchait sur Hannah Baker et les raisons qui l'ont poussée à s'enlever la vie.

Dans la 2e, l'histoire était plutôt centrée sur le deuil de son entourage. C’est là aussi qu’on a réalisé à quel point Bryce était méchant.

La saison 3, elle, s’est concentrée sur une enquête policière puisque, comme cela a été révélé dans la bande-annonce, Bryce a été retrouvé assassiné. Bien que les 13 épisodes ont répondu à ce mystère, la finale nous laisse avec plusieurs questions.

Voici donc tout ce qu’on sait sur la saison 4 de 13 Reasons Why:

Est-ce que la saison 4 est confirmée? Sera-t-elle la dernière?

Oui! Le 1er août 2019, les créateurs de la série ont annoncé officiellement qu’il y aurait une saison 4, mais qu’elle serait la dernière! Pas de saison 5 pour nous.

Quand est-ce que le tournage va débuter?

Sans qu’il ait eu une annonce officielle, on sait que le tournage de la saison 4 a débuté en même temps que la sortie de la saison 3.

On peut voir le 30 août 2019 que Ross Butler qui joue Zach a publié une story d’Alisha Boe (Jessica) sur le tournage.

À pareille date, Brandon Flynn (Justin) a publié une petite vidéo de Ross Butler dans une tente, endroit où les acteurs se reposent entre leurs scènes.

Quand la saison 4 va-t-elle sortir?

Nous n’avons pas de date officielle, mais sachant que le tournage est déjà commencé, on peut s’attendre environ à l’été 2020, ou peut-être même avant!

Les spoilers sur la saison 3 de 13 Reasons Why débutent dès maintenant!

Quels personnages seront de retour?

Netflix

Dylan Minnette sera de retour dans le rôle de Clay, tout comme Ross Butler (Zach), Brandon Flynn (Justin), Alisha Boe (Jessica), Miles Heizer (Alex), Christian Navarro (Tony) et Devin Druid (Tyler).

Selon nous, Grace Saif sera de retour dans le rôle d’Ani, malgré que les fans de la série ne semblent pas apprécier son personnage.

Le nouveau venu, Deaken Bluman (Winston), fera probablement lui aussi partie de l’intrigue de la saison 4.

La fin de la saison 3 révèle que Bryce a été battu par Zach, qui cherchait à se venger pour sa jambe brisée.

On apprend ensuite qu'Alex et Jessica ont trouvé Bryce. Alex a décidé de le pousser à l’eau, réalisant à quel point il avait fait du mal à tous ses proches.

Suite à tout cela, Ani a concocté une histoire, mettant la responsabilité du meurtre de Bryce sur Monty. Ce dernier, après s’être fait arrêter pour le viol de Tyler dans la saison 2, s’est fait tuer en prison.

Bref, Justin Prentice (Bryce) et Timothy Granaderos (Monty) sont tous les deux morts. S’ils sont de retour, ce ne sera qu’en flash-backs.

La saison 3 est d’ailleurs la première sans scène avec le personnage d’Hannah (Kantherine Langford), alors on doute qu’elle fasse partie de la 4.

À quoi peut-on s’attendre du côté de l’histoire?

On sait que la saison 4 va se concentrer sur la dernière année de Clay et ses amis à Liberty High. Ils seront donc occupés à préparer leur graduation et à planifier ce qu'ils feront dans leur avenir.

Bien que l’enquête du meurtre de Bryce soit résolue et que Monty soit considéré comme coupable, on sait qu’Alex n’est pas sorti de l’eau chaude.

Monty avait un alibi pour la soirée où Bryce a été tué: il était en compagnie de Winston. Ce dernier rentre d'ailleurs en contact avec Ani à la toute fin de la saison 3. S'il révèle qu’il était avec Monty, Alex pourrait se retrouver dans de beaux draps.

De plus, les fusils de Tyler, dont Clay et Tony se sont débarrassés, ont été retrouvés par un pêcheur. Ces derniers pourraient donc eux aussi être dans le trouble.

D’après nous, la saison 4 va aussi se pencher sur la relation entre Clay et Ani, celle entre Zach et Chloé (l’ex de Bryce), et sur les problèmes de consommation de Justin.

On a bien hâte de voir tout cela!