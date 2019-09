Une première image de l’émission hommage à Luke Perry bouleverse les fans de Riverdale

Le décès de l’acteur Luke Perry, qui incarnait Fred Andrews dans Riverdale, a sans contredit affecté énormément tous les membres de la production de la populaire série tout comme ses fans.

Bien qu’il reste encore quelques semaines à patienter avant le début de la saison 4 sur The CW et Netflix, on nous avait déjà annoncé qu’un épisode rendant hommage à l’acteur de 52 ans parti trop tôt, des suites d’un AVC, allait faire partie de cette quatrième saison.

Plusieurs se demandaient comment la production allait intégrer la mort tragique de l’acteur dans l’histoire et tout porte à croire que la maman d’Archie, rarement présente des dernières saisons, est de retour. On peut voir les personnages d’Archie et de Mary, sa maman, s’enlacer dans une étreinte remplie d’émotions. C’est la toute première image de cet épisode qui s’annonce vibrant d’émotion qui a été dévoilée.

De nombreux fans ont d’ailleurs réagi sous la photo partagée par le créateur de la série et tous s’entendent pour dire que cet épisode risque de nous faire pleurer toutes les larmes de notre corps!

Si triste!