Il existe cinq «langages» de l'amour et découvre quel est le tien!

La clé d’une relation qui fonctionne, c’est la communication, et le concept des 5 langages amoureux aide énormément pour cela.

Inventés par le Dr. Gary Chapman, ces 5 langages déterminent comment nous voulons recevoir l’amour, et comment nous la donnons.

Par exemple, pour certaines personnes, un gros cadeau dispendieux est une magnifique preuve d’amour alors que pour d’autres, cela ne veut rien dire. La façon d'exprimer son amour pour l'autre est au centre de plusieurs conflits amoureux! Pensez-y : si vous donnez l’amour de la façon que vous aimez la recevoir, ce n’est pas nécessairement ce que votre partenaire, lui/elle, aime.

En déterminant votre, ou vos langages amoureux, vous pouvez l’expliquer à l’élu de votre coeur et, de cette façon, apprendre à mieux communiquer votre amour l'un pour l'autre.

Voici donc les 5 langages amoureux:

Les paroles

Pour ces gens, se faire complimenter ou se faire dire «je t’aime» souvent, c’est très important. Ce sont des gens qui vont écrire de longues cartes d'anniversaire avec de grandes déclarations à l’intérieur, et qui vont souvent demander de se faire rassurer par les mots. Avec ces gens, il faut faire attention à ce que l'on dit puisqu’ils vont prendre à coeur les paroles méchantes aussi.

Le toucher

C’est assez clair! Ces personnes sont très «toucheuses» et vont constamment chercher le contact physique. Cela peut être un calin, un bisous ou tout simplement vous tenir la main. C’est commun pour ces personnes d’accorder une grande importance aux relations sexuelles.

Les cadeaux

Ces gens-là ne sont pas nécessairement matérialistes, mais ils aiment les cadeaux! C'est le genre de personnes qui vont vous rapporter une surprise de l’épicerie, ou toujours penser à vous en magasinant. Ils s’attendent donc à la même chose de vous. Pas besoin d’être des objets dispendieux : juste une petite pensée suffit la majorité du temps.

Le temps de qualité

Pour ces personnes, c’est le temps passé ensemble qui compte. Ils vont vouloir que leur partenaire prenne du temps en dehors de leur horaire chargé pour être avec eux. Ces gens apprécient quand on leur dit quelque chose comme : «Ce soir, pas d’amis, pas de cell : on passe du temps ensemble.», et cela n’a pas besoin d’être une activité incroyable non plus!

Les petites attentions

Pour ce type de personne, si vous leur rendez service, ils se sentent aimés. N’importe quel petit geste que vous faites pour les aider dans leur routine, sans qu’ils n'aient à le demander, les comblera. Cela peut être de faire la vaisselle, cuisiner le souper ou tout simplement aller chercher un verre d’eau quand ils mentionnent qu’ils ont soif en écoutant la télé!

Vous vous êtes probablement reconnus dans quelques-uns de ces points. Généralement, les gens ont deux langages amoureux dominants.

Vous pouvez faire le quiz (en anglais seulement) au 5lovelangages.com, ou voir lesquelles des 5 descriptions vous ressemblent le plus!

Déterminez les vôtres, parlez-en à votre chum ou votre blonde et vous verrez des améliorations, c’est certain!