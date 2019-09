Alanis Désilets s’insurge contre un article partagé par Maripier Morin

Alanis Désilets se tourne souvent vers Instagram pour parler des sujets qui lui tiennent à cœur, comme la diversité corporelle, par exemple. Si elle souhaite que sa plate-forme demeure positive la plupart du temps, elle n’a pas pu s’empêcher de dénoncer un article partagé sur le site web de Maripier Morin qui parle de fellation.

Dans cet article, on explique aux femmes (et aux hommes) «comment donner la meilleure fellation». Sous forme de cours 101 quelques conseils comme «s’assurer de garder ses mains actives» et de le «surprendre avec un glaçon dans sa bouche» sont suggérés.

CAPTURE D'ÉCRAN INSTAGRAM

CAPTURE D'ÉCRAN INSTAGRAM





Selon Alanis, ce genre de traitement généralisé d’un sujet très intime et personnel met une pression encore plus grande sur les femmes d’offrir des performances sexuelles grandioses et les place toutes dans un même moule.



«Je pense que si t’es une femme dans ce monde, pas si sexuelle que ça et que toi, dans la vie, t’aimes pas ça faire ce genre de choses là... ça te crée inconsciemment la pression dans ta tête de devenir bonne à faire ce que tu n’as pas envie ou que tu ne te sens pas à l’aise de faire.»



Elle explique que lorsqu’elle avait 16-17 ans, c’est quelque chose qu’elle n’était pas à l’aise de faire et qui «la stressait bien gros». Alanis poursuit en disant que ce genre de choses l’aurait «freaké bin raide» si elle avait lu cela, et qu’à 17 comme à 37 ans, on peut ne pas souhaiter faire ce type de prouesse sexuelle.

L’ancienne candidate d’OD Bali nous donne son point de vue qui est simple: la communication dans le couple est la clé.

«[...] Si quelque chose te stresse à propos de tes rapports sexuels, je te conseille de t’asseoir et d’en parler avec la personne qui partage ta vie. T’es bonne, t’es belle et capable de faire ça comme une grande, sans te fier à un article, qui, selon moi, est impertinent si on prend [EN +] en considération que chaque homme est différent et a donc des goûts différents.»

Alanis termine son explication en indiquant de toujours se respecter et de ne pas se mettre ce genre de pression inutile sur les épaules.



Lisez son message en entier juste en dessous :