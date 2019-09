Maude Lavoie d’OD Grèce est en couple et voici avec qui

Maude Lavoie, que l’on a connue dans le cadre d’Occupation Double Grèce, a révélé être nouvellement en amour.

L’influenceuse s’est faite très discrète sur ses propres réseaux sociaux à propos de cette nouveauté dans sa vie, mais un peu moins sur ceux de son copain, Jérémie Primeau. En effet, les deux ont voyagé ensemble à Cancún et ont été vus dans de nombreuses stories qui laissent peu de place à l’interprétation : ils sont en amour!

Maude commente d’ailleurs très souvent les publications de son amoureux et ne cache pas ses sentiments pour lui.

Le média Narcity a d’ailleurs eu une confirmation de la part de Maude, qui, bien qu’elle vive de beaux moments avec sa nouvelle fréquentation, souhaite demeurer plutôt discrète.

Ça bouge beaucoup ces temps-ci dans la vie amoureuse des participants d’OD. En effet Pézie et Olivier ont récemment confirmé leur rupture et Alexandra Cosentino a annoncé être nouvellement en couple!

On se doute que plusieurs couples se formeront et se briseront au courant de la prochaine édition d’OD, qui se déroulera en Afrique du Sud. Voyez-les ici les gars et ici les filles qui seront sur nos écrans dès la mi-septembre.