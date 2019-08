Les 4 signes astrologiques qui aiment un peu trop la confrontation

On connait tous quelqu’un qui ne peut tout simplement pas s’empêcher de répliquer quand il ou elle entend quelque chose qui ne lui plaît pas.

Que ce soit pour partir une chicane, causer une scène ou juste parce qu’ils n’ont rien de mieux à faire, ces gens sont souvent au centre de tous les dramas.

Parce que notre signe en dit long sur comment on gère nos émotions, certains signes sont plus à risque de chercher la confrontation.

Voici donc les 4 signes qui partent le plus de chicanes:

4. Bélier

Les Bélier ont une seule mission dans la vie, celle de réussir toutes leurs missions. Si quelqu’un se met dans leurs pattes, ils ne vont pas hésiter une seule seconde avant de les affronter et, puisqu’ils font partie des signes de feu, ils peuvent s’enflammer rapidement.

Ce sont aussi des gens impulsifs, alors ils risquent de réagir immédiatement plutôt que de prendre un instant pour réfléchir, ce qui cause parfois des chicanes!

3. Gémeaux

Ils ne vont pas nécessairement l’avouer, mais les Gémeaux aiment le drama, cela les diverti! Ils ne sont pas du genre à garder une information pour eux ou à mentir, ils sont transparents et honnêtes, ce qui peut blesser.

Si vous leur demandez leur opinion, ils vont répondre exactement ce qu’ils pensent, même s’ils savent très bien que ce n’est pas ce que vous voulez entendre.

2. Sagittaire

Si vous croyez que les Bélier sont impulsifs, les Sagittaire le sont encore plus ET ils n’ont pas de filtre! Ils n’ont pas envie de faire semblant quand quelque chose ne leur plaît pas, alors ils vont vous le dire et ne pas avoir peur de la confrontation!

Pour entretenir une relation saine avec eux, il est préférable d’adresser tous les conflits potentiels au fur et à mesure parce que, sinon, cela va vous retomber dessus assez rapidement!

1. Balance

Très curieux et intelligents, les Balance adorent plus que tout partir un débat. Par contre, ils ne sont pas les meilleurs communicateurs du monde alors, souvent, leur tentative d’ouvrir la discussion est perçue comme un affront.

Ils sont incapables de s’empêcher de faire l’avocat du diable et d’exprimer haut et fort les opinions les plus controversées, ce qui les met souvent dans l’eau chaude.