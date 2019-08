Cet accessoire de «grand-mère» revient à la mode

Un accessoire indubitablement rétro revient dans la garde-robe de plusieurs amatrices de mode et influenceuse : la chaîne à lunettes.

En effet, cet article de mode que l’on associe la plupart du temps aux grands-mamans de ce monde fait un retour en force sur Instagram.

On les accroche à nos lunettes de vues comme celle de soleil pour donner une petite touche vintage à notre look. En tissus plus sportifs, serties de perles ou en chaîne métallique, elles sont disponibles en plusieurs finis, question de se marier à nos looks du moment.

Envie de l’essayer? Voici quelques modèles à vous procurer:

Chaîne Hoca & Co dans le modèle Hubba Bubba, 15$, en ligne

Chaîne de lunettes de soleil à perles, 20$, chez Urban Outfitters

Chaîne en coquillage en or jaune de Frame Chain, 241$, en ligne