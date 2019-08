Voici les 4 tendances beauté incontournables de l’automne 2019

Les tendances maquillage de l'été 2019 seront, un peu comme celles de l'été qui vient de passer, très colorées et originales!

Parce que le maquillage c’est fait pour s’amuser, on laisse l’artiste en nous briller cet automne. Préparez-vous à oser des looks auxquels vous n'auriez même jamais pensé!

Voici donc les 4 tendances à adopter cet automne:

1. Le eye-liner coloré et/ou créatif.

Oui, un eye-liner noir ou brun peut servir simplement à étoffer les cils, mais quand on joue avec la couleur, cela prend un tout autre sens!

Essayez un bleu, un vert, un rouge même, et amusez vous!

Pour les plus créatifs, oubliez la ligne des cils et osez des formes de eye-liner différentes.

2. Les paillettes et les appliqués.

On a longtemps cru que les paillettes étaient réservées aux événements spéciaux ou aux spectacles, mais non!

On peut tout à fait en porter sur les yeux en gardant le reste de maquillage simple pour un petit côté «edgy».

Et si vous avez envie d’expérimenter avec les appliqués, la compagnie Face Lace en propose une tonne de très mignons qui peuvent être coupés pour un effet des plus intense, au plus subtil.

3. Le «pop» de néon.

Si les ombres à paupière néons vous font trop peur, oubliez les gros maquillages arc-en-ciel et appliquez seulement une petite touche de couleurs!

Que ce soit le coin intérieur, une ligne, sous l’oeil, osez expérimenter avec les néons!

Truc de pro, pour faire ressortir encore plus ce type de teintes, uniformisez votre paupière avec un cache-cerne mat avant l'ombre à paupières.

4. Le look monochrome.

Le maquillage monochrome, c’est quand on applique la même teinte sur les yeux, joues et lèvres. Vous pouvez faire un look intense, voire même un peu grunge avec un rouge, par exemple.

Pour un entre deux, optez pour un beige/brun avec un sous-ton rosé ce sera très joli.

Et pour les plus naturelles qui préfèrent un look discret, optez pour un de couleur pêche!

Si vous désirez avoir de l’inspiration, écoutez la série Euphoria sur HBO, ou suivez l’artiste maquilleuse Donielle Davy sur Instagram.