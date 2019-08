Tous les magasins Forever 21 pourraient fermer et voici pourquoi

L'entreprise Forever 21 est adorée de tous pour ses bas prix. Cette dernière pourrait toutefois devoir fermer l'ensemble de ses magasins très bientôt. Voici pourquoi.

Selon le site Bloomberg, la populaire chaîne de magasins serait extrêmement endettée. Elle aurait tout fait pour trouver des sources de financement, mais sans succès. Forever 21 pourraient donc devoir déclarer faillite.

Avec la montée du magasinage en ligne, de plus en plus de boutiques doivent fermer leurs portes. C’est pourquoi certaines grandes rues et plusieurs centres commerciaux se vident. Considérant la grande surface que les 800 magasins Forever 21 couvrent dans les centres commerciaux à travers le monde, cela pourrait être catastrophique!

Par contre, la compagnie aurait d’autres options qui s’offrent à elle. Forever 21 pourrait fermer seulement les boutiques moins profitables.

Cette nouvelle tombe peu de temps après que le Forever 21 des Galeries de la Capitale à Québec ait annoncé qu’il fermera ses portes le 8 octobre prochain.

On espère vraiment que la marque va survivre! Mais dans le pire des cas, si Forever 21 ne devient qu’un magasin en ligne, cela nous conviendrait! On connaît nos grandeurs de toute façon.

