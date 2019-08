Cette pub de Shawn Mendes pour Tim Hortons va vous donner très soif

Notre canadien préf, Shawn Mendes, participe à une nouvelle campagne pour Tim Hortons et on a soudainement vraiment soif.

Pour souligner le passage de sa tournée au Canada, Shawn et Tim ont créé la campagne «On est jamais aussi bien que chez soi».

L’adorable publicité montre l’évolution de la carrière du chanteur qui passe d’un petit garçon qui paye son Tim avec des sous, au Shawn d’aujourd’hui qui peut maintenant offrir le chocolat chaud (on assume!) à un autre jeune garçon. Cute.

Après son spectacle à Montréal, où il a été vu en train de frencher à pleine bouche Camila Cabello, c’est à Toronto que Shawn se retrouvera ensuite.

Du 30 août au 6 septembre, si vous allez dans un Tim, vous pourrez siroter votre vanille française dans une tasse jetable à l’effigie de Shawn. Elle comprend aussi une rose, le symbole de son album, et la feuille d’érable. Si vous êtes à Toronto, une tasse réutilisable en céramique sera aussi disponible dans la métropole seulement.

Tim Hortons Advertising and Pro

C’est la chose la plus canadienne jamais vue, et on adore!