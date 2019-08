Alanis Désilets a les cheveux plus courts que jamais

Le tout dernier changement capillaire d'Alanis Désilets est magnifique : l'influenceuse a maintenant les cheveux plus courts que jamais!

Il y a un moment déjà, Alanis avait passé d'une chevelure très longue...

... à une coupe à la clavicule!

Cet été, elle a gardé cette «clavicut» qui lui va si bien.

Plus récemment, dans un désir de renouveau (ou pour se préparer à l'automne), Alanis a fait un tour au salon de coiffure montréalais, Blunt.

La coiffeuse d'Alanis, Angela Lucia, a retiré plusieurs pouces à la chevelure de l'ancienne candidate de OD Bali.

La couleur semble être la même, mais la coupe est beaucoup plus courte, et on ADORE!

Le lendemain, Alanis a partagé dans ses «story» sur Instagram sa nouvelle coupe, mais en version lisse, cette fois-ci.

Le résultat est tout aussi magnifique!

Alanis se joint à plusieurs célébrités québécoises qui ont changé de tête cet été, dont Ludivine Reding, Sarah-Jeanne Labrosse et Jessie Nadeau.