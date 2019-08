Voici les 8 gars d'Occupation Double en Afrique du Sud

C'est mercredi matin au Casino de Montréal que Jay du Temple et l'équipe de OD ont finalement présenté au grand public les candidats qui feront partie de l'aventure cette année en Afrique du Sud!



Après les filles , voici les huit garçons qui feront partie de l'aventure:



Kiari (25 ans, Blainville)



Kiari est né au Québec, de parents camerounais. C'est un ancien joueur de basket qui se qualifie de «très compétitif». Imposant, il mesure 6 pieds 6 et, à ses dires, il est «proportionnel de partout»...





Kevin (29 ans, Québec)



Kevin est le «party animal» de la gang. Il admet que les filles le perçoivent parfois comme un douchebag, mais il assure être un «bon p'tit gars avec des bonnes valeurs». Leader et grande gueule, il ne se laissera pas marcher sur les pieds par ses colocataires, et il est là pour conquérir le coeur de TOUTES les filles.



Dragos (24 ans, Montréal)





Dragos est né en Roumanie, et est arrivé ici à 7 ans. Tout comme son nom, il explique qu'il sort de l'ordinaire. Travailleur en construction, il a une véritable passion pour la musique électronique. C'est un garçon qui «sait où il s'en va, et qui sait ce qu'il fait».



Karl (31 ans, Sainte-Thérèse)





Karl est un grand voyageur dans l'âme. Il est entrepreneur 8 mois par année, mais le reste du temps, il part à l'aventure. Spontané et fonceur, il n'a pas peur de foncer et il a lu beaucoup de livre sur la séduction, ce qui le porte à croire qu'il pourrait potentiellement remporter l'émission.



Mathieu (24 ans, Drummondville)





Mathieu est mannequin et barman. Il se considère comme quelqu'un qui sourit tout le temps, et qui est «content d'être content». Il peut être parfois maladroit, mais il n'a aucune gêne, et quand une fille lui tombe dans l'oeil, il n'a aucune gêne et il fonce.



Chris (31 ans, Montréal)





De son propre aveu, Chris est «un vrai mélange»: son père est québécois et sa mère a des origines africaines et asiatiques. Dans la vie, il est entraîneur et il aime aider les gens à adopter un mode de vie sain. Il est aussi chanteur à ses heures, ce qu'il considère être «une bonne corde à son arc» pour séduire les filles.



Martin (26 ans, Québec)





Martin est comptable, mais il se considère comme un «hot comptable». Il est honnête et franc, mais il n'est pas gêné de développer quelque chose avec plusieurs filles durant l'aventure.



Math (30 ans, Montréal)





Math travaille dans le domaine de la pub. Charmeur, il avoue qu'il a un grand franc parler et que lorsqu'il parle «ça sort comme ça sort» et qu'il «ne porte pas de gants blancs». Il avoue aussi qu'il est parfois perçu comme un «fuckboy» par les filles, et qu'il n'aime pas se faire chasser. Par contre, son plus grand rêve est de trouver l'amour et il espère que ça se concrétisera à OD.