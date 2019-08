Alexandra Cosentino a un nouveau chum et nous le présente en grand!

Alexandra Cosentino, que l’on a connue lors de l’émission OD Bali, a présenté en grande pompe son nouveau copain sur Instagram.

La professeure de yoga et influenceuse a choisi d'organiser une séance photo en compagnie de son amoureux pour officialiser la chose. C’est au Clandestino, à Montréal, que le couple s’est rencontré. Alexandra et son chum, Kevin Mayer, ont donc décidé de recréer la scène pour annoncer la bonne nouvelle.

«C’était le 11 juillet, sur exactement ce divan, au Clandestino, que j’ai senti que je venais tout juste de tomber amoureuse. On parlait très peu parce que juste un regard suffisait. On riait beaucoup. Cette soirée a passé à la vitesse de l’éclair. J’avais hâte de le revoir. Encore et encore et encore et encore...», a indiqué la jeune femme sur Instagram.

Le nouveau copain d’Alexandra a également partagé une photo pour déclarer son amour à sa douce.

«Chaque fois que je te vois, je deviens émotif, car je n’aurais jamais cru rencontrer quelqu’un comme toi. Nous sommes faits l’un pour l’autre.»

On souhaite plein de bonheur aux amoureux!