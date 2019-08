Les vêtements de sport les plus tendance cet automne

Avec la saison qui se rafraîchit, il faut aussi penser à modifier un peu notre uniforme au gym afin de ne pas avoir trop froid (ni trop chaud!) lors de nos entraînements.

C’est que même si on s’entraîne à l’intérieur, dans un gym, la température extérieure peut avoir un impact important sur notre performance. Changer sa garde-robe de sport pour l’automne et d’autant plus important si on pratique des sports extérieurs, comme la course, le soccer, le vélo, etc.

Et on veut aussi être stylées, question de nous donner confiance quand on pratique nos sports préférés.

Voici donc les 7 plus grandes tendances dans les vêtements sport à l'automne 2019

1. Les leggings à taille super haute

Legging Atmosphère à taille super haute, 68$, chez Aritzia

2. Les ensembles qui «matche»

Ensemble Gym Shark, 50$ (haut) et 70$ (bas), en ligne

3. Les soutiens-gorges de sport long

Soutien-gorge Meet You There, 40$, chez Sport Experts

4. Les logos, partout et en gros

Leggings Under Armour, 39$ (en solde), chez Sport Experts

5. Les roses, rouges et bourgognes

Leggings rose tie-dye Lorna Jane, 117$, en ligne

6. Les bandes élastiques comme accent

Short Reebok, 40$, en ligne

7. Les «biker shorts», encore et toujours

Biker shorts Nike, 55$, chez Ssense