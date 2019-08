Aritzia sortira son fameux manteau «Super Puff» en 54 couleurs et on capote!

Si vous viviez sous une roche l’an dernier, vous n’avez peut-être pas entendu parler du fameux manteau à plumes TNA Super Puff dispo chez Aritzia que toutes les vedettes et modeuses s’arrachaient lors de la saison froide.

Porté par Kendall Jenner et Bella Hadid, ce manteau ultra chaud et oversized est rapidement devenu un incontournable de la garde-robe d'hiver et risque de l’être encore plus maintenant que la marque a annoncé qu’il serait désormais disponible en... 54 couleurs. Oui, oui 54!

Pour l'instant, le manteau de plume par la marque TNA est offert en seulement 5 couleurs, pour la somme de 250$.

Aritzia

On ne sait pas encore exactement quels seront les coloris sélectionnés par Aritzia, mais la marque canadienne a fait un «tease» sur sa page Instagram et on devine certains d’entre eux, comme un modèle ultra lustré et peut-être aussi en néon! De quoi flasher une fois l’hiver arrivé! Le Super Puff sera aussi dispo cette année dans un modèle ultra court, pour celles qui aiment une coupe plus courte, même l’hiver.

Aritzia

Le premier «drop» de manteaux Super Puff aura lieu le 29 août prochain. Vous pouvez voir tous les modèles à venir (bien que plusieurs demeurent toujours un secret!) par ici.