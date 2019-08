[QUIZ] À quel couple d’influenceurs ton chum et toi ressemblez le plus?

Quiz

À quel couple fictif vous identifiez-vous le plus?

Andy et April de «Parks and Rec»

Veronica et Archie de «Riverdale»

Ross et Rachel de «Friends»

Mike et Eleven de «Stranger Things»

Lily et Marshall de «How I Met Your Mother»

Blair et Chuck de «Gossip Girl»

Quelques verres et direction l’hôtel!

On était amis de longue date, puis ça a évolué.

Je l’avais «spotté» et j’ai fini par l’avoir!

Des amis ont tout organisé, et ça a fonctionné.

Tout est allé très vite, mais on s’adapte.

Alicia

Elisabeth

Cassandra

Noemie

Catherine

Lysandre

Vous êtes Alicia Moffet et Alex Mentik! Votre relation a évolué assez rapidement, mais c’est tout simplement parce que vous saviez au fond de votre coeur que c’était la bonne personne. Vous êtes très sérieux et investis dans votre relation, et votre avenir est très prometteur!

Vous êtes Elisabeth Rioux et Bryan McCormick! Vous êtes comme deux morceaux de casse-tête, vous «fittez» trop bien ensemble! Vous vous épaulez dans vos projets personnels et en avez d’autres que vous faites à deux. Vous allez accomplir de grandes choses!

Vous êtes Cassandra Bouchard et Cédric Lemieux! Vous savez comment avoir du plaisir dans la vie et êtes capables de tout tourner en positif. Vous aimez découvrir des choses ensemble et vous êtes la définition même de sortir avec son/sa meilleur(e) ami(e)!

Vous êtes Noemie Lacerte et Alex Nichols! Vous êtes le couple qui fait tourner toutes les têtes et qui est au courant de la toute dernière tendance.Votre relation est très fusionnelle. Vous êtes aussi à l’aise à la maison avec le pitou, que lors d’une soirée mondaine où il faut être chic.

Vous êtes Catherine Francoeur et Machalani! Vous êtes ensemble depuis longtemps, et c’est pour la vie, vous deux! Vous faites un duo de feu parce que vos différences sont complémentaires. Ensemble, rien ne peut vous arrêter!

Vous êtes Lysandre Nadeau et Sean Domican! Partenaires de toutes sortes d’aventures, comme le gym et les voyages, vous vous êtes trouvés au moment où vous vous y attendiez le moins! Vous savez profiter de la vie et vous ne vous prenez pas trop au sérieux.

