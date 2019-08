High School Musical, Lizzie McGuire, et tout ce qui s'en vient sur Disney+

La plateforme de diffusion de Disney s’en vient à grands pas et parmi les films et séries qui s’y trouvent, on note le retour de plusieurs de nos franchises favorites, incluant High School Musical!

Comme si on n'en avait pas assez de Vidéotron, Netflix, Amazon, Crave et tous les autres, Disney + s’arrange vraiment pour qu’on n'ai tout simplement pas le choix de s’inscrire!

Voici donc tout ce qu’on sait à date à propos de Disney+

Ça arrive quand?

Au Canada, le 12 novembre 2019!

Ça va coûter combien?

Vous aurez accès à Disney + pour 8,99$ canadiens par mois. C'est moins cher que Netflix!

Quelles marques se trouveront sur Disney +?

En plus du contenu produit par Disney (donc les films comme La Belle et la Bête et Le Roi Lion, par exemple), on trouvera tout de Pixar, Star Wars, Marvel et The National Geographic.

Quelles nouvelles séries seront disponibles?

1. High School Musical: The Musical

Cette série est filmée dans le style d'un faux documentaire et se déroule dans le même monde que la trilogie de films High School Musical. Elle suit Ricky (Joshua Basset), un garçon qui s’inscrit à la comédie musicale de son école pour regagner le coeur de son ancienne petite amie.

Voyez la bande annonce juste ici:

2. Une TONNE de séries Marvel

Fans de superhéros, Marvel sort des séries sur Hawkeye, Scarlet Witch et Vision, Falcon et le Winter Soldier, Loki, une série animée qui s’appelle What If et même sur de tout nouveaux personnages dont Ms. Marvel, She-Hulk et Moon Knight.

3. Les Muppets

We’re so excited about The Muppets new short-form series MUPPETS NOW coming to #DisneyPlus in 2020! Here’s everything Joe The Legal Weasel said we could say about it. pic.twitter.com/LV5SEwJGop — The Muppets (@TheMuppets) August 24, 2019

Les marionnettes préférées de tous vont avoir leur propre série sur Disney +. Il s’agira de courts sketchs avec des caméos de célébrités. Ça arrivera en 2002.

4. Lizzie McGuire

Eh oui, Hilary Duff va reprendre son rôle iconique des années 2000 dans une nouvelle série où Lizzie, maintenant âgée de 30 ans, travaille comme l’assistante d’un décorateur dans la ville de New York.

5. Le monde selon... Jeff Goldblum

L’acteur préféré de toutes nos mères, Jeff Goldblum se penche sur des sujets qui l’intéressent dans cette émission qu’il décrit comme étant excentrique. Les sneakers, le denim, les bijoux, les tattoos, la crème glacée et autres feront partie des sujets explorés.

6. Monsters at Work

#DisneyPlus | La série #MonstersatWork dévoile deux nouveaux personnages, Tylor et Millie. Diffusion en 2020. pic.twitter.com/FWVt2urkdZ — Disney Next (@DisneyNext) August 23, 2019

Cette série se déroulera dans le même monde que Monsters Inc et tous nos personnages favoris seront de retour!

Il y aura aussi une dizaine d’autres séries originales, des documentaires sur Disney World, et plusieurs autres.

Quels films seront disponibles?

1. Noelle

Anna Kendrick tient la vedette de cette comédie de Noël à propos des enfants du père Noël et de leur vie au Pôle Nord.

2. High School Musical 4

Depuis l'annonce de la série, la rumeur court qu'il y aurait aussi un 4e film de prévu. Il se pencherait sur 5 nouveaux personnages et Disney chercherait des acteurs inconnus pour les rôles. À suivre!

3. La Belle et le Clochard

Le classique de Disney a été recréé, mais en vrais personnages! Les adorables chiens seront donc encore plus attachants que dans la version originale.

4. Stargirl

Mettant en vedette Grace Vanderwaal, ce film est basé sur le roman du même nom qui raconte l’histoire d’une jeune femme qui apprend à un ado que l’amour propre est plus important que la popularité.

5. Home Alone

Le film de Noël super populaire va avoir un «reboot» pour Disney+.

6. Tous les nouveaux films

Here’s your first look at Emma Stone as Cruella de Vil in Disney's Cruella. The film, also starring Emma Thompson, Paul Walter Hauser, and Joel Fry, comes to theaters May 28, 2021. #D23Expo pic.twitter.com/KqxJ0yMYQ3 — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) August 24, 2019

Bien sûr, les nouveaux films de Disney s’y retrouveront après leur passage en salle. Cela inclut Frozen 2, qui sortira au cinéma en novembre 2019, et Cruella avec Emma Stone, qui sera disponible en mai 2021.

On a très hâte!