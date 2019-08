15 raisons pour lesquelles on a VRAIMENT hâte que l’automne arrive

Avec l’été qui tire à sa fin, on commence à avoir vraiment hâte à la meilleure saison de l’année: l’automne.

On a adoré pouvoir sortir nos shorts et nos lunettes de soleil, mais d’un autre côté, on en a assez d’avoir chaud et de devoir s’enduire de crème solaire.

Voici donc 15 raisons pourquoi on a hâte à l’automne:

1. Pour pouvoir enfin ressortir notre beau manteau de mi-saison. On peut juste le porter 2 semaines par année!

2. Pour rocker nos bottes de combat préférées.

3. Pour dire «BYE» à l’humidité qui transforme notre chevelure en tas de frisottis.

4. Pour boire des lattes à la citrouille! Même si c’est les gens disent que c'est «basic», on s'en fout!

5. En fait, pour pouvoir goûter à tous les produits qui sont à la citrouille! Miam.

6. Pour enfin dormir sous les couvertures et recommencer à coller notre amoureux/se.

7. Pour entendre le son des feuilles qui craquent sous nos pieds.

8. Pour l’HALLOWEEN!

9. Pour le retour de toutes nos séries favorites.

10. Pour faire du «layering» et porter 3 chandails au lieu d’une petite camisole.

11. Pour les rouges à lèvres foncés.

12. Pour les magnifiques couleurs des feuilles.

13. Pour porter des bas chaud en laine et des pyjamas à pattes ridicules à la maison.

14. Pour les moments au chalet avec un feu de foyer et des bons amis.

15. Pour sortir dehors et être confortable pour une fois! Ni trop chaud, ni trop froid.

Avez-vous aussi hâte que nous?