Voici avec qui les acteurs de «To All the Boys I've Loved Before» sont en couple dans la vraie vie

Avec qui Noah Centineo est en couple? Est-ce que Ross Butler a une blonde? On répond à toutes ces questions!

AFP

Maintenant qu’on sait quand la suite de To All the Boys I’ve Loved Before va sortir (découvrez la date ici), on se questionne à savoir avec qui les acteurs de notre RomCom favorite sortent.

Voici donc les statuts amoureux des acteurs de To All the Boys:

Lana Condor (Lara Jean)

Désolé aux fans de #Nana ou #Loah, mais Lana est en couple avec le musicien et acteur Anthony de la Torre depuis un moment déjà. Ils ont même un adorable chien ensemble du nom d'Emmy

Ross Butler (Trevor)

Ross semble être célibataire, mais cette photo avec la DJ Chantel Jeffries pique notre curiosité. Ils avaient aussi été photographiés ensemble à Coachella. À suivre!

Jordan Fisher (John Ambrose)

Jordan est en couple avec Ellie Woods depuis environ 2017, mais ils se connaissent depuis plus longtemps, puisqu’ils étaient amis étant plus jeunes. Ils se sont fiancés en mai 2019 et sont adorables!

Janel Parrish (Margot)

Janel est mariée depuis le printemps 2018 à un certain Chris Long, un ingénieur qu’elle a rencontré en 2016.

Anna Cathcart (Kitty)

Anna semble être célibataire. Elle n’a que 16 ans, alors elle a amplement le temps de trouver chaussure à son pied!

Emilija Baranac (Gen)

L’actrice canadienne qui habite Vancouver publie énormément de photos avec un certain Issey Taylor, alors on peut assumer qu’ils sont un couple.

Madeleine Arthur (Christine)

Madeleine, qui elle aussi est canadienne, semble être célibataire.

Noah Centineo (Peter)

On dirait bien que le beau Noah est célibataire, MAIS la rumeur court qu’il pourrait être en couple avec Alexis Ren. Ils avaient été vu ensemble à Vancouver et Jenny Han, l’auteure de To All the Boys, a déjà publié une photo avec l’influenceuse...

Puis la main masculine dans cette photo d'Alexis est un bon indice...

Décidément, il se passe quelque chose entre ces deux-là et nous allons suivre le tout de près!