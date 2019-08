Stassie Baby a sorti une collection de vêtements pas chère qui semble inspirée par Kylie Jenner

La nouvelle BF de Kylie Jenner, Stassie Baby, a sorti une collection en collaboration avec la marque Missguided et toutes les pièces semblent tout droit sorties de la garde-robe de Kylie elle-même.

On le sait, les deux amies ont des styles très similaires. Mais on ne peut s’empêcher de remarquer à quel point la mannequin ressemble à Kylie Jenner et que les vêtements de la collection semblent directement inspiré du fil Instagram de la plus jeune des sœurs Kardashian-Jenner.

Missguided

Missguided

Missguided

Vêtements à coupes très étroites, fronces, haut écourté : on reconnaît très bien le style sexy et assumé de Stassie et sa BFF Kylie!

Kylie Jenner a d'ailleurs porté cet ensemble jupe et haut coordonnés pour encourager sa bonne amie!

Missguided

En plus, avec Missguided, il y a toujours des codes que vous pouvez utiliser pour réduire votre facture. En ce moment, la compagnie britannique offre 40% de rabais si vous utilisez le coupon GET40 à la caisse!

Voici nos 5 vêtements coup de coeur de la collection

1.

Missguided

Sandales lacées Stassie x Missguided, 47$ (+40% avec le code GET40), en ligne

2.

Missguided

Pantalons à motif léopard Stassie x Missguided, 47$ (+40% avec le code GET40), en ligne

3.

Missguided

Robe à décolleté plongeant Stassie x Missguided, 42$ (+40% avec le code GET40), en ligne

4.

Missguided

Robe en satin lavande Stassie x Missguided, 37$ (+40% avec le code GET40), en ligne

5.

Missguided

Sac à main en serpent Stassie x Missguided, 42$ (+40% avec le code GET40), en ligne

Voyez toute la collection Stassie x Missguided par ici .