15 traits de personnalité des Vierge, le signe le plus «freak» de la propreté

La saison des Vierge est arrivée! On célèbre donc ces gens nés entre le 23 août et le 22 septembre dont Lili Reinhart fait partie.

Que ce soit votre signe astrologique, ou celui d’une personne proche de vous, vous allez sans contredit reconnaître la personnalité de ces gens qui aiment un peu trop l'organisation.

Voici donc 15 traits de personnalité de la personne Vierge:

1. Si tu laisses traîner quelque chose, elle va passer derrière toi et le replacer tout de suite.

2. Que ce soit un projet d’école ou une carte de fête, tout ce qu’elle écrit est incroyable.

3. Elle se plaint tout le temps qu’elle travaille trop, puis dit oui à absolument tous les projets qu’on lui propose.

4. N’essaie même pas de lui mentir : elle va le savoir en 0,1 seconde.

5. Si tu ne donnes pas ton 100%, la personne Vierge va être la première à te le faire remarquer.

6. Non seulement elle se souvient du chandail que tu portais la fois que vous êtes allés au cinéma ensemble il y a 15 ans, mais elle sait aussi c’était quel film, quels étaient vos sièges et combien de M&M aux peanuts tu as mangés.

7. Si tu as un problème, elle va te le régler en deux temps, trois mouvements... mais oublie le support émotionnel!

8. Elle fait de l’insomnie en repensant à la fois où elle a fait une faute d’orthographe dans un courriel.

9. Quand tu l’invites à faire quelque chose le week-end, elle est souvent partie à la plage ou au chalet, car elle adore être dehors.

10. Aux premiers abords, elle peut sembler froide, ou gênée, mais après quelques secondes tu découvres une personne hilarante et dégourdie.

11. Elle est TOUJOURS à l’heure et va te chicaner si tu as 5 minutes de retard.

12. Elle a 12 agendas, 8 calendriers et 15 listes «to do» sur son bureau.

13. En voyage, c’est elle qui booke l'hôtel et les restaurants et qui amène un petit plan de match détaillé que vous devez suivre à la lettre.

14. Peu importe l’occasion, elle sera toujours propre, coiffée, et super bien habillée.

15. Elle se donne au travail et fait tout pour ses proches alors, une fois de temps en temps, il faut lui rappeler de prendre une pause pour se ressourcer.