22 vraiment beaux morceaux pour la rentrée (et en bas de 40$!)

On ne veut pas être porteurs de mauvaise nouvelle, mais pour plusieurs, c’est déjà le moment de ramasser son sac dos et ses livres et de se rediriger vers les bancs d’école. Snif!

Et qui dit rentrée, dit nouveau kit pour se sentir en confiance pour débuter cette année scolaire du bon pied.

On vous a donc déniché quelques pièces cutes (mais pas trop chères) qui vous feront sentir bien lors de vos premiers jours d’école.

Les voici:

1. Haut à fleurs, 16$, Forever 21

Urban Outfitters

2. Lunettes de soleil Nova Slim, 16$, Urban Outfitters

Mango

3. Casquettes en corduroy, 40$, Mango

4. Mom jeans, 40$, H&M

Zara

5. T-shirt Dumbo, 30$, Zara

Forever 21

6. Chandail en chenille lavande, 24$, Forever 21

Garage

7. T-shirt à col roulé blanc, 20$, Garage

8. Pantalons à carreaux, 40$, H&M

Urban Planet

9. Manteau en mouton, 30$, Urban Planet

Zara

10. Barrettes à perles, 30$, Zara

Ardène

11. Haut à épaules découvertes, 27$, Ardène

Dynamite

12. Jupe midi en satin, 40$, Dynamite

Frank & Oak

13. Haut racer lime, 15$, Frank & Oak

Ardène

14. Robe midi à imprimé floral, 30$, Ardène

Urban Planet

15. T-shirt style vintage Backstreet Boys, 12$, Urban Planet

Mango

16. Blouse cache-coeur, 25$, Mango

Zara

17. Passe en velours noir, 26$, Zara

Dynamite

18. Robe rouge avec col en V, 29$ (+40% de rabais), Dynamite

19. Short en lyocell mélangé, 25$, H&M

Brandy Melville

20. Haut dragon, 20$, Brandy Melville

Urban Outfitters

21. Chapeau «bucket» Fila, 34$, Urban Outfitters

Aritzia

22. Hoodie écourté rose, 38$, Aritzia