Ludivine Reding a maintenant les cheveux bruns et tu veux voir ça!

L'actrice Ludivine Reding a troqué sa chevelure blonde pour des cheveux bruns et le résultat est tout simplement magnifique!

Aperçue à un événement pour célébrer les 10 ans de l'opticien Antoine Laoun, Ludivine avait un look bien différent. L'actrice de Fugueuse a normalement les cheveux blonds dorés et assez longs, mais cette fois-ci, elle était brunette!

On adore sa coupe plus courte qu'à l'habitude et, surtout, sa nouvelle teinte plus foncée!

Capture d'écran Instagram @antoinelaoun

Capture d'écran Instagram @antoinelaoun

Reste à savoir si c'est dans le cadre de son travail, donc pour un tournage (de Fugueuse peut-être?!), ou si c'est tout simplement son nouveau look automnal.

On se demande aussi si c'est son coloriste habituel, Max Gourgues, qui est responsable de la magnifique transformation.

Dans tous les cas, on ca-po-te sur son look!