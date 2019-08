10 nouveautés sur Netflix à ne pas manquer en septembre

Les nouveautés de septembre sur Netflix vont de séries favorites qui reviennent, à des films originaux qu’on a hâte de découvrir.

Comme d’habitude, le géant du «streaming» propose une sélection géniale de contenu tout aussi différent les uns des autres.

Voici ce qui sort en septembre sur Netflix:

1. Kingsman 2: The Golden Circle - 1er sept.

La suite de l'excellent film d'action sera enfin sur Netflix, juste à temps pour se préparer à la sortie du 3e qui arrivera sur nos écrans en février!

2. IT - 1er sept.

Âmes sensibles, s'abstenir! La suite de ce film d'horreur de 2017 sort très, très bientôt au cinéma (le 6 septembre), alors vous pouvez vous faire un visionnement double!

3. Elite, saison 2 - 6 sept.

Enfin! Les élèves de Las Encinas sont de retour! Après le meurtre à la fin de la saison 1, le fossé entre les jeunes riches et ceux moins nantis n'a jamais été aussi creux.

4. The I-Land - 12 sept.

Cette mini-série, clairement inspirée du fiasco que fut le Fyre Festival, s'annonce être un thriller rocambolesque sur un groupe qui se retrouve prisonnier d'une île paradisiaque.

5. Bumblebee - 13 sept.

Ce film se concentre sur Bumblebee, un robot qui se transforme en voiture et la jeune fille qui l'a aidé a se cacher de l'armée lorsqu'il est arrivé sur terre. Mettant en vedette Hailee Steinfield, pas besoin d'être fan de Transformer pour aimer l'histoire!

6. Tall Girl - 13 sept.

Mettant en vedette Ava Michelle et Sabrina Carpenter, Tall Girl est l'histoire d'une ado qui tente de se fondre dans la masse au secondaire, malgré le fait qu'elle mesure 6 pieds.

7. Unbelievable - 13 sept.

Inspiré par une histoire vraie, ce film raconte l'histoire d'une jeune femme agressée sexuellement qui voit sa crédibilité attaquée lorsque plusieurs personnes doutent de ce qu'elle dit.

8. Team Kaylie - 23 sept.

Cette série suit une adolescente riche et célèbre qui, après avoir été arrêtée pour on ne sait pas quelle raison, se voit forcée par un juge de s'occuper d'enfants provenant de quartiers défavorisés. Cela semble intense, mais c'est une comédie!

9. The Good Place, saison 3 - 27 sept.

La saison 3 de cette hilarante série est l'avant-dernière, et son arrivée sur Netflix est l'excuse parfaite pour «binge» tous les épisodes en quelques jours!

10. The Politician - 27 sept.

On a déjà hâte de voir cette toute nouvelle série de Netflix qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui veut devenir président des États-Unis. Elle met en vedette Ben Platt, Zoey Deutsch, Lucy Boyton et bien plus!