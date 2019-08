Millie Bobby Brown a maintenant sa propre collection de maquillage, et c’est TROP beau!

Après nous avoir impressionnés dans son rôle d'Eleven dans Stranger Things, Millie Bobby Brown ajoute une corde à son arc en devenant gourou de la beauté avec sa propre marque!

La comédienne britannique vient d’annoncer la création de Florence by Mills (Mills, c’est son surnom), une entreprise de cosmétiques créée pour les jeunes!

Comme Millie Bobby Brown a passé de nombreuses heures assise dans la chaise des maquilleurs lorsqu’elle se préparait pour des rôles, elle a appris quelques trucs des meilleurs maquilleurs. C’est donc équipée de toutes ces connaissances qu’elle a décidé de créer une marque de cosmétiques qui lui ressemble: fraîche et jeune!

Tous les produits de la marque Florence by Mills sont faits d’ingrédients non nocifs pour la santé, en plus de ne pas avoir été testés sur les animaux. Aucun sous-produit animal n’est d’ailleurs utilisé dans les formules: tout est végan!

Millie Bobby Brown a déjà montré quelques produits qui feront partie de ce premier lancement, notamment des fards à joues en crème, des mascaras pour sourcils, un vaporisateur pour le visage ainsi qu’une gamme de produits pour le visage.

Tout cela sera offert dans un peu moins d’une semaine par ici. On a hâte de voir tous les produits!